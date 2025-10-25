Alcol ai minori e disordini Locale chiuso
FOLLONICA Ieri gli agenti di polizia della Divisione amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto, con la collaborazione di militari della Compagnia carabinieri di Follonica, hanno provveduto a chiudere per la durata di 15 giorni un esercizio pubblico che si trova nel quartiere Senzuno di Follonica. Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Grosseto, trae fondamento dalle segnalazioni pervenute soprattutto dai militari dell’Arma di Follonica, nonché dai controlli svolti dalla Questura stessa in quel territorio. Segnalazioni che erano seguite a controlli specifici del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SERVIVA BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI https://www.sassarinotizie.com/2025/10/20/alcol-ai-minori-sanzionato-locale-della-movida-olbiese/ - facebook.com Vai su Facebook
Alcol ai minori e disordini. Locale chiuso - FOLLONICA Ieri gli agenti di polizia della Divisione amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto, con la collaborazione di ... Riporta lanazione.it
Saludecio, alcol ai minori, chiuso per 10 giorni un circolo ricreativo - I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato oggi un provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio per ... corriereromagna.it scrive
Somministra alcol ai minori, chiuso per quindici giorni locale a Loano - E lì si davano spesso appuntamento giovanissimi, dato che potevano ordinare alcolici senza che venisse verificata la loro età. Secondo ilsecoloxix.it