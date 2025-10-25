FOLLONICA Ieri gli agenti di polizia della Divisione amministrativa e di sicurezza della Questura di Grosseto, con la collaborazione di militari della Compagnia carabinieri di Follonica, hanno provveduto a chiudere per la durata di 15 giorni un esercizio pubblico che si trova nel quartiere Senzuno di Follonica. Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Grosseto, trae fondamento dalle segnalazioni pervenute soprattutto dai militari dell’Arma di Follonica, nonché dai controlli svolti dalla Questura stessa in quel territorio. Segnalazioni che erano seguite a controlli specifici del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alcol ai minori e disordini. Locale chiuso