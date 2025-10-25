Albisola Superiore 35enne perde la vita in scooter | Foto

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è deceduto dopo essere andato a sbattere contro il guardrail all’altezza di Carpineto a Luceto, in via Poggi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Albisola Superiore, 35enne perde la vita in scooter | Foto

