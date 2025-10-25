Albisola Superiore 35enne perde la vita in scooter | Foto
L’uomo è deceduto dopo essere andato a sbattere contro il guardrail all’altezza di Carpineto a Luceto, in via Poggi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente ad Albisola Superiore, 35enne perde la vita in scooter. E' accaduto in località Carpineto, in mattinata: l'uomo si è schiantato contro il guardrail. Sul posto 118, pubblica assistenza e i Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente in moto ad Albisola: 35enne perde la vita dopo lo schianto contro il guardrail - Incidente mortale ad Albisola Superiore: un uomo di 35 anni muore dopo aver perso il controllo della moto e urtato il guardrail. Lo riporta ligurianotizie.it
Albisola Superiore, 35enne perde la vita in scooter - L’uomo è deceduto dopo essere andato a sbattere contro il guardrail all’altezza di Carpineto a Luceto, in via Poggi ... ilsecoloxix.it scrive
Incidente ad Albisola Superiore, 35enne perde la vita in scooter - E' accaduto in località Carpineto, nella mattinata: l'uomo si è schiantato contro il guardrail. Scrive rainews.it