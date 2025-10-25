Alberto Dossi è Cavaliere del Lavoro Il signore dell’ossigeno premiato da Mattarella
Monza – Alberto Dossi, classe 1952, monzese, è l’unico brianzolo nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È presidente del Gruppo Sapio, l’azienda di famiglia leader sul mercato italiano ed europeo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicinali per il settore industriale e sanitario. Il “signore dell’ossigeno”. Alberto Dossi e il Gruppo Sapio. Lo sguardo rivolto ai giovani e alla ricerca. Il “signore dell’ossigeno”. Dossi viene chiamato “il signore dell’ossigeno”, essendo a capo di un’azienda ultracentenaria che produce idrogeno e ossigeno: fu fondata 103 anni fa, nel 1922, a Monza dal padre Piero e da Pio Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
