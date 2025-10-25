Alban Berg Wozzeck come l’Angelus Novus
A meno di due mesi dalla prima rappresentazione del Wozzeck di Alban Berg, avvenuta a Berlino il 14 dicembre 1925, nacque Luciano Berio, il cui primo scritto pubblicato, nel 1952, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Stasera alle ore 21.53 Alban Berg Tre pezzi dalla Suite Lirica, versione per orchestra d'archi . Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan - facebook.com Vai su Facebook
Stasera il sipario si solleva sulla penultima recita di Wozzeck di Alban Berg: il grido dell’uomo, la poesia del dolore, la musica che resta. In bocca al lupo a noi e buona serata al nostro pubblico! - X Vai su X
Venezi, sciopero confermato alla Fenice: il 17 ottobre salta la prima di Wozzeck. Orchestra e Coro in concerto gratuito in campo Sant'Angelo - Wozzeck di Alban Berg tornerà dunque il 19 ottobre sul palcoscenico di Campo San Fantin dopo una lunga assenza: l'ultimo allestimento veneziano risale al 1992. Lo riporta ilgazzettino.it
Caso Venezi, sciopero alla Fenice alla prima di Wozzeck il 17 ottobre - Fumata nera all'incontro con il sovrintendente Colabianchi e il sindaco Brugnaro. Secondo rainews.it
La Fenice oggi in sciopero contro Beatrice Venezi, annullata la prima dell'opera Wozzeck - L'appello dei lavoratori al pubblico: "Non è un atto contro il teatro, ma per il teatro. Scrive msn.com