Al via la missione di Trump in Asia vedrà Xi

Lettera43.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump è partito alla volta dell’ Asia, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, al vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico di Busan, con l’obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca, il tycoon visiterà anche la Malesia, dove è in programma il summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico. Protesta contro Trump in Corea del Sud (Ansa). Trump ha già in agenda bilaterali con il presidente brasiliano Lula e con la neoeletta premier giapponese Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

al via la missione di trump in asia vedr224 xi

© Lettera43.it - Al via la missione di Trump in Asia, vedrà Xi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

via missione trump asiaTrump parte per la missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”. E sui dazi al Brasile apre a possibili tagli - Prima missione del nuovo mandato nella regione: tappe in Malaysia, Giappone e Corea del Sud. Da affaritaliani.it

via missione trump asiaTrump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Vorrei vedere anche il nordcoreano Kim». Al via colloqui Usa-Cina sui dazi - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. ilmattino.it scrive

via missione trump asiaTrump in Asia per incontrare Xi Jinping e possibile faccia a faccia con Kim Jong Un - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è partito per un tour in Asia che prevede tappe in Corea del Sud, Malesia e Giappone: si tratta della sua prima missione nel continente da quando è stato ... Si legge su lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Via Missione Trump Asia