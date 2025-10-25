Al via la missione di Trump in Asia vedrà Xi

Donald Trump è partito alla volta dell’ Asia, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, al vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico di Busan, con l’obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca, il tycoon visiterà anche la Malesia, dove è in programma il summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico. Protesta contro Trump in Corea del Sud (Ansa). Trump ha già in agenda bilaterali con il presidente brasiliano Lula e con la neoeletta premier giapponese Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via la missione di Trump in Asia, vedrà Xi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio1 Rai. . #Trump in missione in Estremo Oriente. Giovedì incontrerà Xi Jinping: #Dazi, #Ucraina traffico di droga ed esseri umani i temi sul tavolo. Il corrispondente da New York @marcovaleriolp #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Tregua a Gaza: USA preoccupati da Netanyahu, nuova missione per salvare l'accordo in nome di Trump. Sono tornati in Israele il vice presidente JD Vance, l'inviato Witkoff, il genero del presidente Kushner - X Vai su X

Trump parte per la missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”. E sui dazi al Brasile apre a possibili tagli - Prima missione del nuovo mandato nella regione: tappe in Malaysia, Giappone e Corea del Sud. Da affaritaliani.it

Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Vorrei vedere anche il nordcoreano Kim». Al via colloqui Usa-Cina sui dazi - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. ilmattino.it scrive

Trump in Asia per incontrare Xi Jinping e possibile faccia a faccia con Kim Jong Un - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è partito per un tour in Asia che prevede tappe in Corea del Sud, Malesia e Giappone: si tratta della sua prima missione nel continente da quando è stato ... Si legge su lasicilia.it