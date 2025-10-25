Al Tornabuoni Hotel installazione site-specific di Patrizio Travagli

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 e lunedì 27 ottobre il pubblico potrà visitare l’installazione site-specific dell’artista fiorentino Patrizio Travagli, ospitata nella suggestiva Lucie – Mirror Room de Il Tornabuoni Hotel, in via de’ Tornabuoni.L’opera, in vetro e acciaio, dialoga con la luce e con l’architettura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Tornabuoni Hotel Installazione Site