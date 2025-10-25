Al Sassuolo serve l’elmetto Con la Roma poche gioie
di Stefano Fogliani SASSUOLO Non sarà un tabù, quello giallorosso per il Sassuolo, ma ci va terribilmente vicino. E i precedenti con la Roma che accompagnano i neroverdi alla gara di domani al Mapei Stadium raccontano che la squadra di Grosso (foto) avrà il suo daffare. Già, perché a scorrere i 22 match andati in scena tra Sassuolo e Roma dal 201314 che vide i neroverdi approdare in A al 202324 che li aveva invece visti retrocedere si scopre che solo con il Napoli il Sassuolo ha fatto peggio. Contro i partenopei 2 vittorie, 7 pareggi e 14 stop per 13 punti complessivi, e contro la Roma appena due punti in più, ovvero 15, figli di due vittorie, 9 pari e 11 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
