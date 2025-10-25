Al rettore del Convitto nazionale la benemerenza dell' Accademia di Sicilia
Un riconoscimento a chi nel corso degli anni si è distinto per la crescita culturale e sociale nell'ambito della formazione e del mondo della scuola. È l'iniziativa promossa e organizzata dal presidente dell'Accademia di Sicilia, presieduta da Umberto Palma e del Senato Accademico, guidato da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Una bellissima foto con il Rettore Crivelli ritrovata per un caso fortuito e gentilmente donata al Convitto. Anno 1929. - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, al rettore del Convitto G.Falcone Giannino la benemerenza dell’Accademia di Sicilia - ] ... Da blogsicilia.it