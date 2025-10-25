Al Quirinale i 25 Cavalieri del lavoro Fra loro sei donne | è un record

Consegnate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze dell’Ordine ‘Al merito del lavoro’ ai 25 Cavalieri del lavoro nominati dal capo dello Stato lo scorso 2 giugno 2025. Premiati anche gli Alfieri del lavoro, 25 tra i più bravi studenti d’Italia. I 25 Cavalieri del lavoro nominati quest’anno sono: Roberto Angelini Rossi, Rinaldo Ballerio, Giuseppe Basile, Cesare Benedetti, Patrizio Bertelli, Ezio Bracco, Francesco Caltagirone, Valentino Campagnolo, Claudio Descalzi, Alfonso Dolce, Alberto Dossi, Leonardo Ferragamo, Anna Beatrice Ferrino, Piero Mastroberardino, Francesco Milleri, Federica Minozzi, Vittorio Moretti, Marina Nissim, Maria Giovanna Paone, Massimo Pavin, Luisa Quadalti Senzani, Giovanni Rubini, Laura Ruggiero, Fulvio Scannapieco, Giuliano Tosti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Quirinale i 25 Cavalieri del lavoro. Fra loro sei donne: è un record

