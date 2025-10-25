Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM Arezzo
Arezzo, 25 ottobre 2025 – Domenica alle 18 gli amaranto sfidano gli imbattuti senesi Quinta giornata del campionato di Serie B per il Centro Tecnico BM che attende al Palasport Estra la visita della Vismederi Costone Siena, formazione rinforzata rispetto alla scorsa stagione che sta viaggiando al primo posto della classifica imbattuta e con il morale alle stelle dopo la vittoria nel derby stracittadino dello scorso turno contro la Virtus. Confermato coach Belletti in panchina, la rosa gialloverde è stata arricchita con giocatori di prima fascia per questo campionato tra cui anche l'ex SBA Andrea Zocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
5º Giornata Serie B 2025/2026 Vismederi @costone1904_official Palasport Estra "Mario D'Agata" - Arezzo Domenica 26 Ottobre 18:00 • Intero €10,00 • Ridotto €5,00 • Tesserati SBA OMAGGIO #gosba #serieb # - facebook.com Vai su Facebook
Terza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina http://dlvr.it/TNbQVg ? #SerieB - X Vai su X
Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM Arezzo - Arezzo, 25 ottobre 2025 – Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM Arezzo Domenica alle 18 gli amaranto sfidano gli imbattuti senesi ... Scrive lanazione.it
Terza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina - Arezzo, 10 ottobre 2025 – In arrivo la t erza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina, d omenica alle ore 18 gli amaranto andranno a caccia della prima vittoria ... Segnala lanazione.it