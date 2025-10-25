Arezzo, 25 ottobre 2025 – Domenica alle 18 gli amaranto sfidano gli imbattuti senesi Quinta giornata del campionato di Serie B per il Centro Tecnico BM che attende al Palasport Estra la visita della Vismederi Costone Siena, formazione rinforzata rispetto alla scorsa stagione che sta viaggiando al primo posto della classifica imbattuta e con il morale alle stelle dopo la vittoria nel derby stracittadino dello scorso turno contro la Virtus. Confermato coach Belletti in panchina, la rosa gialloverde è stata arricchita con giocatori di prima fascia per questo campionato tra cui anche l'ex SBA Andrea Zocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM Arezzo