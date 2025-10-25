Al ’Galileo Galilei’ proseguono i lavori di ristrutturazione

Nei giorni scorsi si è svolta una visita al cantiere dell’Aeroporto di Pisa per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla Fase 1 del progetto, e in particolare sulla costruzione del nuovo edificio di 7.100 mq, che negli ultimi mesi ha visto la realizzazione delle fondamenta, la posa di travi e pilastri e la copertura integrale per un investimento, tra lavorazioni completate e ordinativi impegnati, a oggi di 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

