Al ’Galileo Galilei’ proseguono i lavori di ristrutturazione
Nei giorni scorsi si è svolta una visita al cantiere dell’Aeroporto di Pisa per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla Fase 1 del progetto, e in particolare sulla costruzione del nuovo edificio di 7.100 mq, che negli ultimi mesi ha visto la realizzazione delle fondamenta, la posa di travi e pilastri e la copertura integrale per un investimento, tra lavorazioni completate e ordinativi impegnati, a oggi di 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO Sabato 18 ottobre gli studenti dell’ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo hanno preso parte alla 75esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Dopo aver sfilato nel cort - facebook.com Vai su Facebook