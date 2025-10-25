Al campo da calcio comunale Morselli riqualificata la palazzina spogliatoi
Al campo da calcio comunale Morselli di via Gasparini a Modena est è stata riqualificata la palazzina spogliatoi, in particolare quattro spogliatoi con bagni e zone docce dedicati alle squadre al piano terra e uno al primo piano riservato agli arbitri.A verificare la riuscita dei lavori sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
