Al campo da calcio comunale Morselli riqualificata la palazzina spogliatoi

Modenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al campo da calcio comunale Morselli di via Gasparini a Modena est è stata riqualificata la palazzina spogliatoi, in particolare quattro spogliatoi con bagni e zone docce dedicati alle squadre al piano terra e uno al primo piano riservato agli arbitri.A verificare la riuscita dei lavori sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

