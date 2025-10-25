Akinsanmiro Inter il centrocampista ruba la scena in Milan Pisa | esame San Siro superato e messaggio ai nerazzurri

Inter News 24 . Gli scenari per il futuro. Un’altra prestazione maiuscola, l’ennesima di un avvio di stagione da protagonista assoluto. Questa volta, però, il palcoscenico era quello più prestigioso: San Siro, contro il Milan capolista e davanti a un Pallone d’Oro come Luka Modri?. Ebenezer Akinsanmiro non smette di stupire e anche nella sfida contro i rossoneri è risultato uno dei migliori in campo. Corsa instancabile, agonismo, inserimenti pericolosi e la ciliegina sulla torta dell’assist perfetto per il gol di M’Bala Nzola. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, il centrocampista ruba la scena in Milan Pisa: esame San Siro superato e messaggio ai nerazzurri

