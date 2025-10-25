Aiutatemi a trovare il pirata della strada

Poteva finire in tragedia, ma per fortuna il giovane se l’è cavata con un braccio rotto e tanta paura. È successo nella serata di giovedì 23 ottobre a Pistoia, in via Mameli, a poche centinaia di metri dal passaggio a livello: un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua moto, è stato investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Un comportamento grave, che ha spinto il padre del giovane, Andrea Tarlati (foto), a lanciare un accorato appello sui social. "Mio figlio è stato investito da un’auto rossa – scrive l’uomo –. Non si è né fermata a prestare soccorso né altro. Se ci fosse qualche testimone, sarebbe di grande aiuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aiutatemi a trovare il pirata della strada"

