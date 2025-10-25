Aiuole di via Emilio Greco abbandonate | la potatura la fanno i residenti
"Dopo tanti anni di abbandono speravamo che le due aiuole di via Emilio Greco rientrassero finalmente nella programmazione, e invece no, l'ennesima beffa con l'etichetta cucita di quartiere di serie B". Lo dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao che, ad una settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Francesco Emilio Borrelli. . Al Parco Verde - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Toys center di via Emilio Greco - Colpo natalizio nel negozio di giocattoli "Toys center" di via Emilio Greco. Riporta ilmessaggero.it