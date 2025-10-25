Aiello | Dobbiamo ripartire l’obiettivo resta consolidare la categoria

Tempo di lettura: 2 minuti Sconfitta pesante per l’ Avellino, che cade 0-4 al “Partenio-Lombardi” contro lo Spezia. Una gara che ha lasciato poco da salvare, come ha ammesso nel post partita il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello, chiamato a commentare un risultato che pesa, ma che non deve distogliere la squadra dagli obiettivi stagionali. “Per quanto riguarda il risultato non c’è da salvare granché – ha esordito Aiello –. Ma si deve analizzare tutto. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, poi il rosso per Palmiero ci ha portati a vivere un secondo tempo complicato. In questa categoria è difficile giocare in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

