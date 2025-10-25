Ai funerali di Pamela un vecchio giornale | L’accoltellata sono io
STROZZA (Bergamo) All’esterno della parrocchia di Strozza, la panchina rossa – simbolo della lotta contro la violenza di genere – è colma di fiori, biglietti e preghiere. "Riposa in pace amore mio, la tua mamma" recita il messaggio lasciato dalla mamma di Pamela, Una Smirnova, che resta in silenzio davanti al feretro bianco con rose rosse dove riposa la figlia. Accanto i parenti più stretti e i sindaci della Valle Imagna e Brembana con fascia tricolore. La bara arriva sul sagrato della chiesa poco prima delle 10,30 accolto dagli alpini e dai rappresentanti della Protezione civile. Celebra la funzione il parroco, don Luigi Carminati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
