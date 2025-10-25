Agroalimentare studio della Coldiretti | raddoppiati i pacchi di pasta con grano 100% tricolore

Raddoppia la pasta con grano 100% tricolore. A rilevarlo è un’analisi Coldiretti su dati Ismea, diffusa durante il World pasta day che si celebra oggi. Lo studio nel particolare evidenzia che il peso di quella tutta italiana sui consumi totali di pasta di semola secca è passato nel giro degli ultimi cinque anni dal 20% del totale a oltre il 40%, con ulteriori margini di crescita. “Un fenomeno – sostiene l’organizzazione agricola – spinto dalla sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini di prodotti di origine nazionale, proprio a partire da uno dei simboli del Belpaese e della Dieta Mediterranea”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

