Agrigento coppia dona un loculo per seppellire un migrante

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane è morto nei giorni scorsi per aver inalato idrocarburi mentre, a bordo di un barcone, provava a raggiungere la costa di Lampedusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

agrigento coppia dona un loculo per seppellire un migrante

© Tgcom24.mediaset.it - Agrigento, coppia dona un loculo per seppellire un migrante

Altre letture consigliate

agrigento coppia dona loculoCoppia dona un loculo per tumulare un migrante - Due coniugi di San Giovanni Gemini (Agrigento) hanno deciso di donare un loculo di loro proprietà, nel cimitero di Cammarata, per garantire la sepoltura di un giovane migrante morto nei giorni scorsi ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Coppia Dona Loculo