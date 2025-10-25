Agriflor un giardino in piazza Vittorio

25 ott 2025

Domenica 26 ottobre in Piazza Vittorio Veneto a Torino (orario dalle 9.30 alle 19) torna l’appuntamento mensile con AgriFLOR, il mercatino ad ingresso gratuito di fiori e specialità agricole organizzato da Associazione Orticola del Piemonte. Una giornata intera da vivere con i fiori, le piante e le tipicità agricole del territorio in compagnia di circa una trentina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Agriflor, un giardino in piazza Vittorio

