Agorà è già un successo | L’anno prossimo in piazza per accontentare tutti

È vibrato l’orgoglio nelle parole di chi ha simbolicamente tagliato il nastro della prima edizione dell’ Agorà festival, in un teatro Bonci pieno al limite della capienza soprattutto in omaggio alla conferenza dello storico Alessandro Barbero accolto al suo apparire con applausi da star. "Grazie alla provvidenza che ci ha fatto incontrare Laterza" ha esordito il sindaco Enzo Lattuca rendendo omaggio all’editore barese dalla cui casa editrice è uscita l’intensa iniziativa che ammannisce per tre giorni una larga esperienza culturale (30 eventi) che "scuote il pensiero in un approccio multidisciplinare sulle sfide e le fragilità del nostro tempo che mancava nella nostra offerta culturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

