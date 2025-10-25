Agorà con Roberto Inciocchi domina il mattino della televisione italiana RaiTre prima nel talk d’informazione

Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mattina televisiva parla Rai. Nella prima parte di stagione, Agorà su RaiTre condotto da Roberto Inciocchi si conferma il talk d’attualità più seguito in Italia, conquistando il pubblico dell’informazione e staccando il principale concorrente, Omnibus di La7. I numeri parlano chiaro: su 34 puntat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

agor224 con roberto inciocchi domina il mattino della televisione italiana raitre prima nel talk d8217informazione

© Ilgiornaleditalia.it - Agorà con Roberto Inciocchi domina il mattino della televisione italiana. RaiTre prima nel talk d’informazione

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Agor224 Roberto Inciocchi Domina