C'è tanto di mentale dietro alle ambizioni della Virtus Medicina di coach Alessio Agnoletti, subentrato in estate a 'Bidi' Bettazzi dopo la cavalcata della passata stagione. Stagione conclusasi in finale contro il Cmo Ozzano, poi promosso in B Interregionale (salvo poi lasciar posto ai New Flying Balls). Il nuovo corso giallonero, che in avvio di serie C ha visto 4 vittorie su 4, è quello di una squadra che punta al salto di categoria, che per essere realizzato necessita tanto di canestri quanto di coesione e parità di idee. Come per l'appunto racconta il tecnico classe 1983, che stasera alle 21 guiderà i suoi nella sfida casalinga contro Scandiano.

Agnoletti ha la Medicina giusta: "Puntiamo ancora al grande salto"