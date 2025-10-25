Agguato serale nel parco in centro a Cantù | tre ragazzi italiani rapinati uno accoltellato

Una serata di terrore per tre ragazzi italiani che ieri sera sono stati aggrediti da altrettanti individui con volto coperto, mentre erano seduti su una panchina nel Parco Martiri delle Foibe in centro a Cantù. L'agguato, a scopo di rapina, si è concluso con un accoltellamento. È accaduto intorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

