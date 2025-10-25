Agguato al bus la Digos indaga sullo striscione di minacce | al vaglio altre posizioni sull' omicidio dell' autista

A Rieti, mentre si continua a indagare sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket di domenica scorsa, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, si è aggiunto un nuovo fronte investigativo legato all’inquietante striscione, apparso ieri su uno dei cancelli del PalaSojourner, dove si era disputata la partita culminata con la sassaiola mortale. Sullo striscione c'era scritto, con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agguato al bus, la Digos indaga sullo striscione di minacce: al vaglio altre posizioni sull'omicidio dell'autista

Agguato al bus dei tifosi: indagini su dieci ultras reatini sospettati dell’assalto costato la vita all’autista Raffaele Marianella, 65 anni. La Digos di Rieti e la squadra mobile indagano su membri della Curva Terminillo, vicini a movimenti di estrema destra, - facebook.com Vai su Facebook

La Digos ha acquisito decine di video e li confronterà con gli scatti pubblicati dal gruppo di estrema destra - X Vai su X

Agguato al bus, la Digos indaga sullo striscione di minacce: al vaglio altre posizioni sull'omicidio dell'autista - A Rieti, mentre si continua a indagare sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket di domenica scorsa, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, si è aggiunto un nuovo fronte investig ... Si legge su msn.com

Scritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato - A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", indaga la Digos ... Lo riporta virgilio.it

L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Striscione intimidatorio davanti al PalaSojourner di Rieti dopo l'aggressione al bus dei tifosi di Pistoia costata la vita all'autista ... Si legge su ilfattoquotidiano.it