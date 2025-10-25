Agguato al bus la Digos indaga sullo striscione di minacce | al vaglio altre posizioni sull' omicidio dell' autista

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rieti, mentre si continua a indagare sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket di domenica scorsa, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, si è aggiunto un nuovo fronte investigativo legato all’inquietante striscione, apparso ieri su uno dei cancelli del PalaSojourner, dove si era disputata la partita culminata con la sassaiola mortale. Sullo striscione c'era scritto, con. 🔗 Leggi su Feedpress.me

agguato al bus la digos indaga sullo striscione di minacce al vaglio altre posizioni sull omicidio dell autista

© Feedpress.me - Agguato al bus, la Digos indaga sullo striscione di minacce: al vaglio altre posizioni sull'omicidio dell'autista

Leggi anche questi approfondimenti

agguato bus digos indagaAgguato al bus, la Digos indaga sullo striscione di minacce: al vaglio altre posizioni sull'omicidio dell'autista - A Rieti, mentre si continua a indagare sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket di domenica scorsa, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, si è aggiunto un nuovo fronte investig ... Si legge su msn.com

agguato bus digos indagaScritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato - A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", indaga la Digos ... Lo riporta virgilio.it

agguato bus digos indagaL'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Striscione intimidatorio davanti al PalaSojourner di Rieti dopo l'aggressione al bus dei tifosi di Pistoia costata la vita all'autista ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Agguato Bus Digos Indaga