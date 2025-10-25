Agguato al bus del Pistoia Basket scritta al palazzetto di Rieti | Nascondetevi infami
Un'esplicita minaccia - "Infami, nascondetevi, sappiamo chi siete" - rivolta ai testimoni dell'assalto ultrà al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, è apparsa nella notte su uno dei cancelli di accesso al palazzetto dello sport di Rieti. Proprio lì, domenica scorsa, si è svolta la partita di basket di serie A2 tra la Sebastiani e l’Estra Pistoia, sfociata in un raid con pietre e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni, che ha provocato la morte del secondo autista Raffaele Marianella. Le minacce sarebbero rivolte a chi avrebbe fatto i nomi dei tre tifosi arrestati - Manuel Fortuna, 31 anni, Alessandro Barberini, 53, e Kevin Pellecchia, 20 anni - accusati di aver preso a sassate il pullman. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
