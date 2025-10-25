Agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket scritta al palazzetto di Rieti | Nascondetevi infami

Sul versante delle indagini il procuratore capo non ha dubbi: "Chi ha lanciato quel sasso cercava lo scontro con i tifosi pistoiesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket, scritta al palazzetto di Rieti: "Nascondetevi infami"

I tre ultrà arrestati per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, per il gip di Rieti Giorgia Bova sono apparsi, fin da subito 'compiaciuti per il lancio dei sassi'. 'Li abbiamo distrutti, li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a t

L'agguato al pullman dei tifosi del #Pistoiabasket costato la vita all'autista. Chiesto dal pm il test del dna per altri ultrà: sono nel gruppo che ha ricevuto il daspo.

Follia dopo la partita di basket a Rieti. Agguato al bus dei tifosi del Pistoia con sassi e mattoni: morto un autista - Violenza dopo la partita di A2 tra Rieti e Pistoia: tifosi locali lanciano sassi contro il pullman avversario sulla superstrada

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket

Assalto al bus dei tifosi di Pistoia: Dna e cellulari per incastrare chi ha ucciso l'autista - Dodici persone identificate e ascoltate dagli investigatori in questura, sospetti più forti su tre del gruppo del quale quale fa parte anche un minorenne.