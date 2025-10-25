Aggredito a Roma per una felpa antifascista | la denuncia del giornalista Alessandro Sahebi

Aggredito a Roma perché indossavo una felpa antifascista”. La denuncia è del giornalista Alessandro Sahebi, che in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato di essere stato minacciato e poi aggredito da tre persone nei pressi del Teatro Brancaccio, mentre si trovava. 🔗 Leggi su Romatoday.it

aggredito roma felpa antifascistaAlessandro Sahebi aggredito a Roma perché con la felpa di Azione Antifascista, era con moglie e figlio neonato - Il giornalista Alessandro Sahebi ha raccontato su IG di essere stato aggredito a Roma da tre uomini perché indossava una felpa di Azione Antifascista ... Segnala virgilio.it

aggredito roma felpa antifascistaIl giornalista Alessandro Sahebi: “Aggredito da neofascisti mentre ero con la mia compagna e nostro figlio di sei mesi” - Il giornalista è stato aggredito a Roma in via Merulana mentre era insieme alla compagna, la scrittrice Francesca Bubba, e il loro bimbo di sei mesi ... Si legge su fanpage.it

