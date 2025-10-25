Aggredisce personale sanitario nell' ospedale di Empoli arrestato

Ieri mattina i ccarabinieri della Compagnia di Empoli hanno arrestato in flagranza un 32enne con l’accusa di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza, entrambi in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Doppio intervento della Polizia di Stato: prima tenta un furto in via dei Mille, poi aggredisce il personale di un locale in via San Vitale. Arrestato dopo un inseguimento - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce personale sanitario, arrestata a Bologna. Donna di 39 anni aveva giramenti di testa dopo abuso di alcol #ANSA - X Vai su X

Castellammare di Stabia, 28enne aggredisce personale sanitario e getta a terra i pc: arrestato - Ieri sera i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti a piazza Matteotti nell’abitazione di un 28enne già noto alle forze dell’ordine e in stato di escandescenza. Segnala ilmattino.it

Pozzuoli: aggredisce personale sanitario e danneggia divisorio: denunciata - Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha denunciato una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento e lesioni personali aggravate. msn.com scrive

Per fermare le aggressioni al personale sanitario “Servono prevenzione e rispetto, non solo pene più dure” - Nel corso del convegno organizzato da Ats Insubria, l’avvocato Carlo Piana, esperto in diritto sanitario, ha messo in guardia dai limiti delle sanzioni penali e ha invitato a investire sulla prevenzio ... Segnala varesenews.it