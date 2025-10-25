Aggredisce personale sanitario nell' ospedale di Empoli arrestato

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Empoli hanno arrestato in flagranza un 32enne con l’accusa di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza, entrambi in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

