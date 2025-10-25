di Irene Puccioni EMPOLI Ha preso a botte un infermiere, ha aggredito con pugni e calci una guardia giurata addetta alla vigilanza e come se non bastasse ha dato un cazzotto al sistema antincendio, danneggiandolo. Momenti di alta tensione e di grande paura ieri mattina al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli quando un uomo di 32 anni si è scagliato contro il personale in preda ad una furia incontrollata. A quanto a preso l’uomo era stato portato in pronto soccorso la sera precedente. Il 32enne, che è residente a Castelfranco di Sotto, aveva manifestato comportamenti anomali all’interno della propria abitazione, e per questo era stato allertato il 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredisce infermiere e vigilante. Caos al pronto soccorso: arrestato