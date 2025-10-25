Aggredisce il padre e morde due agenti a Bolzano 22enne arrestato dopo una notte di follia

Aggredisce il padre e morde due agenti a Bolzano, 22enne arrestato dopo una notte di follia - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Bolzano dopo una violenta lite familiare: ha aggredito il padre e due agenti, danneggiando anche una volante. Lo riporta virgilio.it

