Afternoon tea | le migliori location in Italia dove bere il tè secondo la tradizione inglese
Cinque indirizzi in Italia dove vivere l’eleganza dell’afternoon tea, tra atmosfere alla Jane Austen e lusso moderno in stile Bridgerton. Da Torino fino a Roma, un viaggio tra tè, scones e pasticceria raffinata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
I ballets russes incontrano i migliori coreografi contemporanei in uno degli spettacoli più attesi della stagione 2025/26: “Petruschka” di Marco Goecke, “Afternoon of a Faun” di Jerome Robbins e “Le sacre du Printemps” di Pina Bausch saranno al Teatro Costa - facebook.com Vai su Facebook
I luoghi dove provare i migliori afternoon tea di Londra - Il rito dell'afternoon tea, il tè del pomeriggio, nel Regno Unito si professa dal 1840, quando, secondo quanto si dice, Anna Russell 7° duchessa di Bedford, trovò che la pausa pomeridiana fosse la ... Riporta harpersbazaar.com
I migliori afternoon tea da non perdere a Londra - Lo ricordiamo sul grande schermo nel capolavoro di Sofia Coppola Marie Antoinette con Kirsten Dunst nei panni ... Secondo harpersbazaar.com
L’afternoon tea a tema Bridgerton: dove si trova la location che offre l’esperienza da sogno - ton, delicato e ovattato di Bridgerton fatto di abiti di seta color pastello, sale da ballo neoclassiche, rigide regole dell'etichetta e formalità? Riporta fanpage.it