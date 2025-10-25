Afragola presentato Lo Scaffale di Andrea
È stato presentato oggi, presso l’Istituto Comprensivo Afragola 1 Marconi Rocco, il progetto “Lo Scaffale di Andrea”, promosso dall’Associazione La Battaglia di Andrea. Un’iniziativa dal profondo valore simbolico, nata per ricordare l’importanza della condivisione e della solidarietà quotidiana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
