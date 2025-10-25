Affluenza record all’avvio della campagna elettorale di Enzo Alaia
Un'affluenza straordinaria ha caratterizzato il primo appuntamento della campagna elettorale di Enzo Alaia, consigliere regionale candidato al rinnovo del Consiglio Regionale della Campania nella lista Casa riformista per la Campania.L'incontro di apertura, organizzato a Luogosano, ha registrato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Rassegna stampa – Villaggio della Salute 2025 Grande successo per la seconda edizione del “Villaggio della Salute” ai Giardini del Comune di Latina, con un’affluenza record e la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini. Tra i protagonisti anche - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, vince Giani (centrosinistra) con ampio margine. Affluenza al 47,7%: è record negativo https://ilsole24ore.com/art/toscana-exit-poll-giani-52-55percento-tomasi-39-43percento-AHPaMI9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_sourc - X Vai su X
Elezioni Regionali, dalle 7 seggi aperti nelle nelle Marche. Ieri affluenza del 37,71%, in Valle d'Aosta al 62,98% - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne nelle Marche e in Valle d'Aosta che devono rinnovare i consigli regionali. Segnala ansa.it
Summer screening dell'Asp di Palermo, affluenza record - Due giorni dell'iniziativa e già centinaia di cittadini hanno aderito al summer screening dell'Asp di Palermo. Da ansa.it
Regionali, affluenza in calo nelle Marche: alle 23 ha votato il 37,72% degli aventi diritto. Servirebbero più Smerillo: nel piccolo comune fermano il record (57,45%) - Dopo la partenza stentata del mattino, certificata dal dato fiacco di mezzogiorno (10,59%) anche il ... Secondo corriereadriatico.it