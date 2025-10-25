Affitti brevi Tajani nega tensioni nel centrodestra | Troveremo sintesi ma FI non rinuncia ai suoi principi
Il vicepremier ha sostenuto che l'interesse di FI è dovuto alla consapevolezza che questo aumento andrebbe a colpire le famiglie italiane. "Riteniamo sia un errore e che non produca effetti positivo - è la spiegazione - perché colpisce chi è proprietario di un'abitazione e spesso serve per mantenere magari gli studi del figlio". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
