Prima di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle, è andata in onda la consueta puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: nella puntata del 25 ottobre 2025, gioca Costantino da Gaeta, ed è in studio insieme alla sorella Marina. Si occupa di consulenza manageriale per le banche, e gestisce dei progetti in ambito digitale. La puntata è iniziata con Herbert Ballerina “da Broadway, ballerino di tip tap”, evidentemente pronto a candidarsi per Ballando. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 25 ottobre. Siamo entrati subito nel vivo della partita con Costantino da Gaeta nel Lazio: il conduttore, Stefano De Martino, si è spesso pizzicato con Herbert Ballerina, che si è detto “baritono”, dopo che in sottofondo hanno cantato tutti Angelo di Renga. 🔗 Leggi su Dilei.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino ci prova fino alla fine: la partita va in fumo