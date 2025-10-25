Affari tuoi il dramma di Alessandra | Un problema di salute non mi ha permesso di vivere la vita

News Tv. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una puntata di Affari Tuoi che ha inaspettatamente toccato gli spettatori. Protagonista della serata è stata Alessandra, concorrente del Veneto, che con la sua dolcezza e compostezza ha conquistato il pubblico e lo stesso Stefano De Martino. Nel corso della partita, il gioco dei pacchi si è intrecciato con un momento di intensa commozione: la concorrente ha infatti rivelato un dettaglio doloroso della sua vita privata, legato a una perdita familiare e a un serio problema di salute che l’ha profondamente segnata. Leggi anche: “Come non fossi mai esistita”: sfogo in diretta di Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

