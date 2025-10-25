Affari Tuoi dovevi giocare da solo | esplode la polemica
Costantino dal Lazio è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 25 ottobre su Rai 1. In studio con lui la sorella Marina. Il concorrente ha raccontato che lavora come consulente manageriale per le banche e che viene da Gaeta, in provincia di Latina. Costantino ha giocato con il pacco numero 5. Purtroppo, però, la partita dei due fratelli non è stata affatto fortunata. A un passo dalla fine, infatti, Costantino e Marina sono rimasti con 0 e 5 euro da una parte e 75mila euro dall'altra. Dopo aver eliminato la cifra più alta, i 75mila, hanno scoperto che nel loro pacco c'erano 5 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento. Continua la sfida nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna Gli ascolti tv di venerdì 24 ottobre: https://fanpa.ge/CZeY4 - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari tuoi, Alessandra dal Veneto accetta l’offerta e rinuncia 200mila euro - Prosegue la messa in onda di Affari tuoi, lo show condotto da Stefano De Martino. Scrive ilsipontino.net
Affari Tuoi, Achille trionfa e Stefano De Martino non frena l’entusiasmo - Nella puntata del 19 settembre 2025 a giocare ad Affari Tuoi è arrivato Achille dell’Emilia Romagna. Secondo dilei.it
Affari Tuoi: Claudia tiene duro, frega il Dottore e conquista una cifra da capogiro. Ironia social: "Bancarotta" - Colpo grosso della pacchista della Puglia che non sbaglia niente nella puntata di mercoledì 8 ottobre del game show guidato da Stefano De Martino. Da libero.it