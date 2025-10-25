Affari Tuoi dovevi giocare da solo | esplode la polemica

Costantino dal Lazio è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 25 ottobre su Rai 1. In studio con lui la sorella Marina. Il concorrente ha raccontato che lavora come consulente manageriale per le banche e che viene da Gaeta, in provincia di Latina. Costantino ha giocato con il pacco numero 5. Purtroppo, però, la partita dei due fratelli non è stata affatto fortunata. A un passo dalla fine, infatti, Costantino e Marina sono rimasti con 0 e 5 euro da una parte e 75mila euro dall'altra. Dopo aver eliminato la cifra più alta, i 75mila, hanno scoperto che nel loro pacco c'erano 5 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

