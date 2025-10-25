AEW |  Darby Allin criticato per il promo post-WrestleDream Meltzer lo definisce una risposta sbagliata al pubblico

Zonawrestling.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di  Darby Allin  dopo  AEW WrestleDream  ha acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Il wrestler, reduce dalla vittoria violenta su  Jon Moxley  in un “I Quit Match”, ha utilizzato il suo promo nel successivo episodio di  AEW Dynamite  per rispondere alle persone che, secondo lui, non lo considerano “adatto” a essere il volto della compagnia. Tuttavia, secondo  Dave Meltzer  e  Bryan Alvarez, Allin ha affrontato la questione sbagliata, rendendo il messaggio meno efficace di quanto avrebbe potuto essere. La polemica sul promo. Nel promo andato in onda su Dynamite,  Darby Allin  ha dichiarato: “Dicono che non posso essere il volto di questa compagnia perché rischio la vita, come quando ho scalato l’Everest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew 160darby allin160criticato per il promo post wrestledream meltzer lo definisce una risposta sbagliata al pubblico

© Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin criticato per il promo post-WrestleDream, Meltzer lo definisce “una risposta sbagliata al pubblico”

Contenuti che potrebbero interessarti

AEW: Sting torna a Dynamite e nomina Cody Rhodes in un ottimo promo con MJF e Darby Allin - Nella puntata di ieri sera di Dynamite a Milwaukee, Wisconsin, Sting è tornato dopo qualche settimana di assenza dagli show e ha fatto il suo primo promo dopo mesi, inserendosi nella questione in ... zonawrestling.net scrive

AEW: Dopo un promo al vetriolo, Christian Cage subisce la vendetta di Nick Wayne a Dynamite - Durante la puntata, dopo l’espulsione di MJF dalla Hurt Syndicate, Christian Cage ha fatto il suo comeback, ... Segnala zonawrestling.net

Sami Zayn cita la AEW in un promo: è boom di ricerche su Google - Nell'ultima puntata infatti Sami Zayn ha tenuto un promo in cui ha risposto ad alcune domande di fans e, una volta terminato ... Segnala worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Aew 160darby Allin160criticato Promo