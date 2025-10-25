AEW | Darby Allin criticato per il promo post-WrestleDream Meltzer lo definisce una risposta sbagliata al pubblico

Il ritorno di Darby Allin dopo AEW WrestleDream ha acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Il wrestler, reduce dalla vittoria violenta su Jon Moxley in un “I Quit Match”, ha utilizzato il suo promo nel successivo episodio di AEW Dynamite per rispondere alle persone che, secondo lui, non lo considerano “adatto” a essere il volto della compagnia. Tuttavia, secondo Dave Meltzer e Bryan Alvarez, Allin ha affrontato la questione sbagliata, rendendo il messaggio meno efficace di quanto avrebbe potuto essere. La polemica sul promo. Nel promo andato in onda su Dynamite, Darby Allin ha dichiarato: “Dicono che non posso essere il volto di questa compagnia perché rischio la vita, come quando ho scalato l’Everest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin criticato per il promo post-WrestleDream, Meltzer lo definisce “una risposta sbagliata al pubblico”

