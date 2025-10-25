Rimini, 25 ottobre 2025 – Un nuovo volo diretto in estate tra l’aeroporto Fellini di Rimini e Breslavia, in Polonia. “La Polonia sarà sempre più un mercato strategico ” dice l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. E c’è da credergli perché l’evoluzione del mercato turistico polacco è sempre più importante per la riviera romagnola. Turismo polacco in aumento. A dirlo sono le presenze, in costante crescita. Rimini è la destinazione che intercetta la fetta maggiore di turisti polacchi. Ne primi otto mesi le strutture ricettive della città hanno collezionato 212mila presenze con un incremento del 5,1%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Rimini, nuovo volo diretto con la Polonia in estate