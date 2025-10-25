Adriano l’operatore ecologico di Foligno vince 25mila euro ad Affari Tuoi

Foligno, 25 ottobre 2025 – Adriano Mocci, operatore ecologico 39enne di Foligno, accompagnato dalla moglie Mirza, nella puntata di giovedì di “ Affari Tuoi “ condotta da Stefano De Martino, ha vinto 25mila euro. Partita che per Adriano è stata tutta in salita ( a questo link di RaiPlay si può rivedere la puntata), caratterizzata dai tanti cambi di pacchi ma, soprattutto, dalla scelta sfortunata dei pacchi rossi, quelli che contengono le cifre più alte del gioco. La ‘dea bendata’ si è fatta viva solo nel finale della puntata, quando ormai Adriano dopo aver frantumato i pacchi contenenti le cifre più alte (50, 75, 100, 200 e 300 mila) alla fine ha deciso di accettare l’offerta del “Dottore“ di 25mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

