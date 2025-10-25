Adesca due fratellini e poi abusa di loro | 67enne arrestato per violenza sessuale il vicino di casa
La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di anni 67, italiano, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale in danno di due fratelli minorenni. Le indagini. L’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre di due ragazzini, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale che l’uomo avrebbe rivolto ai minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
