Adesca due fratelli di 12 e 13 anni con caramelle e playstation | ex educatore arrestato a Milano

Un ex educatore di 67 anni è stato arrestato a Milano con l’ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini della Questura sono scattate dopo la denuncia presentata dalla madre dei due giovani, insospettita da alcune frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale. Secondo l’accusa, i due ragazzini avrebbero imparato quelle frasi proprio dall’esperienza degli abusi. Gli abusi sui due fratellini. Dalle indagini è emerso che l’uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare in casa offrendo loro delle caramelle. Dopodiché, gli avrebbe messo le mani addosso e si sarebbe consumata la violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.online

