Aderisce alla Lega l’ex assessore regionale Luigi Gentile | Partito sempre più attrattivo in Sicilia

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la crescita della Lega in Sicilia. Aderisce al partito Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture. Arriva oggi l’ufficialità dopo la partecipazione dello stesso ai lavori dell’ultimo direttivo regionale del partito, riunitosi a Palazzo dei Normanni a Palermo. Luigi Gentile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

