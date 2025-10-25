Addio grandissimo Tv e cinema in lutto se n’è andata all’improvviso una vera icona
Mauro Di Francesco, volto centrale della commedia italiana degli anni Ottanta, è deceduto all’età di 74 anni. L’attore, noto per il suo stile ironico e il sorriso cordiale, ha rappresentato per anni un simbolo di leggerezza e spensieratezza nel panorama cinematografico nazionale. Tra le pellicole più celebri figurano “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Yesterday – Vacanze al mare”, “Ferragosto OK” e i due capitoli di “Abbronzatissimi”. La sua capacità di divertire senza mai cadere nell’eccesso lo ha reso particolarmente amato dal pubblico. Le origini e i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco proveniva da una famiglia legata al teatro: la madre era sarta teatrale, mentre il padre organizzava spettacoli ed era amico di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. 🔗 Leggi su Tvzap.it
