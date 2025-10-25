ADDIO FORMULA 1 | Charles Leclerc avvisato dalla sua Montecarlo | È cambiato tutto in una notte
ADDIO FORMULA 1: Charles Leclerc avvisato dalla sua Montecarlo È cambiato tutto in una notte"> Il pilota monegasco ha scelto in una sola notte di stravolgere completamente la propria carriera. Imminente l’addio. Charles Leclerc, pilota monegasco di Formula 1, si trova al centro di voci e speculazioni dopo quanto emerso nelle ultime ore. La sua posizione all’interno della Scuderia Ferrari sarebbe stata messa in discussione, generando tensioni all’interno del team e tra i tifosi. Il cambiamento sarebbe avvenuto in modo repentino, sorprendendo la dirigenza e lo stesso pilota. Non ci sarebbero stati segnali premonitori durante le ultime settimane, e l’annuncio improvviso ha lasciato la stampa internazionale senza commenti ufficiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
