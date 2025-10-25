Addio fichissimo Mauro Di Francesco

13.23 E' morto a 74 anni l'attore Mauro Di Francesco, volto noto della commedia italiana degli Anni 80 accanto a Calà, Ciavarro e Abatantuono. Era diventato popolare grazie a film cult come Sapore di Mare, I Ragazzi della 3C, Vado a Vivere da Solo e I Fichissimi. Detto "Maurino", figlio di un direttore di palcoscenico teatrale, recita sin da ragazzino: nel 1966 entra nella compagnia di Strehler. Dall'attrice francese Reynaud ha avuto un figlio,Daniel. Poi, 30 anni con Palma di Fratianni,che sposa. Malato da tempo, subì un trapianto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

