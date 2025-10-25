Addio alle code con la terza corsia
L’altra grande opera in via di definizione, dopo il raddoppio della ferrovia Pistoia-Montecatini, è sicuramente la costruzione della terza corsia dell’autostrada A11 Firenze-Mare nel tratto compreso fra il capoluogo di regione e Pistoia. Un ammodernamento viario reso necessario per decongestionare di traffico l’accesso principale a Firenze e il movimento nell’area più produttiva della Toscana. Ci saranno due lotti, ed il primo dovrebbe partire con l’inizio del nuovo anno per ampliare il tracciato da Peretola a Prato Est e, solo dopo, ci si muoverà verso Pistoia: in tutto sono poco più di 27km con la realizzazione di ulteriori opere fondamentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
